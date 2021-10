Ciclismo, Europei su pista. 5° posto per Fidanza nello Scratch: “Giornata no, peccato” (Di martedì 5 ottobre 2021) Quinto posto per Martina Fidanza nello Scratch, specialità degli Europei di Ciclismo su pista. Nessuna medaglia per l’Italia nella Giornata inaugurale, con la britannica Katie Archbald che ha prevalso sulla francese Valentine Fortin. “Oggi è stata una Giornata no. Le cattive sensazioni di stamattina si sono manifestate. E’ un peccato perché qualche giorno fa ad Aigle mi sentivo bene. La medaglia era alla mia portata, ho gestito male la fase finale” ha dichiarato Fidanza. Buone notizie comunque per l’Italia, che ha visto impegnati i quartetti nelle qualificazioni. Terzo tempo per gli uomini (Lamon, Bertazzo, Moro, Scartezzini) in 3’54?197, più lenti solamente di Svizzera e Danimarca. Seconde invece le ... Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) Quintoper Martina, specialità deglidisu. Nessuna medaglia per l’Italia nellainaugurale, con la britannica Katie Archbald che ha prevalso sulla francese Valentine Fortin. “Oggi è stata unano. Le cattive sensazioni di stamattina si sono manifestate. E’ unperché qualche giorno fa ad Aigle mi sentivo bene. La medaglia era alla mia portata, ho gestito male la fase finale” ha dichiarato. Buone notizie comunque per l’Italia, che ha visto impegnati i quartetti nelle qualificazioni. Terzo tempo per gli uomini (Lamon, Bertazzo, Moro, Scartezzini) in 3’54?197, più lenti solamente di Svizzera e Danimarca. Seconde invece le ...

