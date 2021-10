Ci prova, lei lo rifiuta, il marocchino la ammazza con una coltellata: la morte orribile della barista Carmen (Di martedì 5 ottobre 2021) Ha rifiutato le avances di un 34enne marocchino ed è stata uccisa con una coltellata alla schiena. È quanto accaduto a Carmen De Giorgi, mentre altre due donne sono rimaste ferite: il fattaccio si è verificato nella notte di lunedì 4 ottobre in un bar di Luserna San Giovanni, nel Pinerolese. Stando a quanto trapelato, l'assassino era seduto al tavolo con la vittima, che sarebbe stata aggredita improvvisamente alla schiena dopo aver rifiutato ripetute proposte invadenti. Una volta commesso il delitto in un raptus di follia, il marocchino si è poi lanciato in una fuga disperata, nascondendo il coltello che ha usato per uccidere la donna dietro un distributore automatico di un tabacchi. La sua fuga è però durata poco, dato che è stato arrestato: si chiama Mehdi Hounaifi ed è un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Hato le avances di un 34enneed è stata uccisa con unaalla schiena. È quanto accaduto aDe Giorgi, mentre altre due donne sono rimaste ferite: il fattaccio si è verificato nella notte di lunedì 4 ottobre in un bar di Luserna San Giovanni, nel Pinerolese. Stando a quanto trapelato, l'assassino era seduto al tavolo con la vittima, che sarebbe stata aggredita improvvisamente alla schiena dopo averto ripetute proposte invadenti. Una volta commesso il delitto in un raptus di follia, ilsi è poi lanciato in una fuga disperata, nascondendo il coltello che ha usato per uccidere la donna dietro un distributore automatico di un tabacchi. La sua fuga è però durata poco, dato che è stato arrestato: si chiama Mehdi Hounaifi ed è un ...

