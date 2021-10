Christillin: “Mondiali ogni due anni? C’è il rischio di saturazione del marketing nelle mani della Fifa” (Di martedì 5 ottobre 2021) Il membro del Board Uefa e del Consiglio Fifa, Evelina Christillin, intervenuta nel corso della tavola rotonda “Lo Sport System italiano: alfiere del Made in Italy e leva per lo sviluppo”, ha parlato della possibilità di svolgere i Mondiali ogni due anni: “Facendo i Mondiali ogni due anni, e nell’anno in cui non si fanno disputare gli Europei e gli altri campionati continentali, c’è un’overdose, una bulimia, il rischio di saturazione del marketing tutto nelle mani della Fifa”. “Anche il calcio femminile e quello giovanile verrebbero fagocitati dal calcio maschile, che ha visibilità e interessi ... Leggi su sportface (Di martedì 5 ottobre 2021) Il membro del Board Uefa e del Consiglio, Evelina, intervenuta nel corsotavola rotonda “Lo Sport System italiano: alfiere del Made in Italy e leva per lo sviluppo”, ha parlatopossibilità di svolgere idue: “Facendo idue, e nell’anno in cui non si fanno disputare gli Europei e gli altri campionati continentali, c’è un’overdose, una bulimia, ildideltutto”. “Anche il calcio femminile e quello giovanile verrebbero fagocitati dal calcio maschile, che ha visibilità e interessi ...

