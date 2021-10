Christillin: «Con i Mondiali ogni due anni rischio saturazione» (Di martedì 5 ottobre 2021) “Il calcio europeo e quello sudamericano non sono d’accordo con questa proposta. Il rischio è quello di una saturazione del mercato”. Lo ha detto Evelina Christillin, membro del Board Uefa e del Consiglio Fifa, intervenuta nel corso della tavola rotonda ‘Lo Sport System italiano: alfiere del Made in Italy e leva per lo sviluppo’, nell’ambito del ‘Made in Italy Summit 2021: Setting a New Course’ organizzato da Il Sole 24 Ore e Financial Times, a proposito dell’idea della Fifa di organizzare i Mondiali di calcio ogni due anni e non più ogni quattro come avviene ora. Leggi su footdata (Di martedì 5 ottobre 2021) “Il calcio europeo e quello sudamericano non sono d’accordo con questa proposta. Ilè quello di unadel mercato”. Lo ha detto Evelina, membro del Board Uefa e del Consiglio Fifa, intervenuta nel corso della tavola rotonda ‘Lo Sport System italiano: alfiere del Made in Italy e leva per lo sviluppo’, nell’ambito del ‘Made in Italy Summit 2021: Setting a New Course’ organizzato da Il Sole 24 Ore e Financial Times, a proposito dell’idea della Fifa di organizzare idi calcioduee non piùquattro come avviene ora.

Advertising

pbrex668 : RT @sole24ore: Mondiali di #calcio ogni due anni, sì o no? 'Il calcio europeo e quello sudamericano non sono d'accordo con questa proposta.… - lavibiagiotti : RT @24Eventi: #MadeInItalySummit @sole24ore @ftlive @SkyTG24 prosegue con un focus dedicato allo sport @VittorioEboli ne parla con @lavibi… - 24Eventi : RT @sole24ore: Mondiali di #calcio ogni due anni, sì o no? 'Il calcio europeo e quello sudamericano non sono d'accordo con questa proposta.… - sole24ore : Mondiali di #calcio ogni due anni, sì o no? 'Il calcio europeo e quello sudamericano non sono d'accordo con questa… - sole24ore : RT @24Eventi: #MadeInItalySummit @sole24ore @ftlive @SkyTG24 prosegue con un focus dedicato allo sport @VittorioEboli ne parla con @lavibi… -