Chiellini sul razzismo | “Domenica mi sono vergognato come italiano Qualcosa va fatto”

(Di martedì 5 ottobre 2021) Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara con la Spagna, il capitano dell’Italia, Giorgioè tornati anche sul tema dele dei fischi a Koulibaly, Anguissa e Osimhen dopo Fiorentina-Napoli. Queste le sue parole: “E’ inaccettabile. Servono leggi e regole che vengono applicate, questa è la cosa più importante. Mie toscano, anche perché l’Italia per me non è un paese razzista.in più va, altrimenti da fuori diamo una brutta immagine di noi stessi”. Foto: Twitter Euro 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Alla vigilia della semifinale tra Italia e Spagna di Nations League, in programma al Giuseppe Meazza di Milano alle 20:45, sono Roberto Mancini, il commissario tecnico della Nazionale, e Giorgio Chiellini. 'Abbiamo sofferto in quella gara, era una semifinale e la Spagna ci mise in difficoltà sul possesso, lo sappiamo. Noi vogliamo sempre vincere, poi sappiamo che dipenderà da noi. Perdere? Prima o poi capiterà. A noi piacerebbe andare avanti così fino a quando possibile', aggiunge Chiellini sul record di 37 risultati utili consecutivi.