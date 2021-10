Chiellini | “Inaccettabili gli insulti razzisti a Koulibaly Mi sono vergognato”

Advertising

gilnar76 : Chiellini condanna i cori razzisti: 'Inaccettabili, da toscano mi sono vergognato' #Forzanapoli #Napoli… - Spazio_Napoli : Chiellini condanna i cori razzisti: 'Inaccettabili, da toscano mi sono vergognato' -

Ultime Notizie dalla rete : Chiellini Inaccettabili

In conferenza stampa anche il capitano azzurro, Giorgio. "La semifinale fu una partita ... "Gli episodi razzisti sono, ci deve essere uno sforzo da parte di tutti. Servono leggi ...In conferenza stampa anche il capitano azzurro, Giorgio. "La semifinale fu una partita ... "Gli episodi razzisti sono, ci deve essere uno sforzo da parte di tutti. Servono leggi ...Chiellini, il capitano della nazionale ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match di domani contro la Spagna in Nations League ...È inaccettabile quanto accaduto e ci deve essere uno sforzo da parte di tutti, ma servono leggi e regole da applicare. Mi sono vergognato da italiano e da ...