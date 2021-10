Chiara Valcepina eletta consigliera a Milano | è tra le protagoniste dell' inchiesta su Fratelli d' Italia

Advertising

lmisculin : Ah, come fa notare @stefanovizio: Chiara Valcepina, protagonista dell'inchiesta di Fanpage su FDI, è arrivata terza… - HuffPostItalia : Chiara Valcepina eletta consigliera a Milano. È tra i protagonisti dell'inchiesta di Fanpage - SDino59 : RT @fratotolo2: Schiaffo a #Fanpage: #Valcepina eletta consigliera a #Milano. Nonostante la campagna di fango, l’avvocato Chiara Valcepina… - Falla_Girare : RT @MiTomorrow: Nonostante lo scandalo della 'lobby nera' milanese, Chiara Valcepina è una degli esponenti di Fratelli d'Italia più votati… - lerribaldo : RT @PBerizzi: Chiara Valcepina, candidata della brigata nera di Fidanza e Lavarini, è stata eletta. I saluti romani, gli 'Heil Hitler', i c… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Valcepina

è stata eletta consigliera a Milano. La candidata di Fratelli d'Italia entra in Comune con 903 voti: la terza più votata del suo partito. Una delle esponenti della formazione di ...Finita al centro di polemiche dopo l'inchiesta giornalistica di Fanpage in ambienti dell'estrema destra milanese, l'avvocataè risultata tra gli eletti al Consiglio comunale di Milano avendo ottenuto 903 voti.è stata la terza più votata nel partito: primo, il capolista Vittorio Feltri (2268). ...Milano, 5 ott. Con i cinque seggi assegnati a Fratelli d'Italia a Milano, entrano in consiglio comunale l'avvocato Chiara Valcepina e Francesco Rocca, tra i protagonisti dell'inchiesta giornalistica ...Finita al centro di polemiche dopo l’inchiesta giornalistica di Fanpage in ambienti dell’estrema destra milanese, l’avvocata Chiara Valcepina è risultata tra gli eletti al Consiglio comunale di Milano ...