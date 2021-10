Chiara Ferragni sulla copertina di Vogue Italia (Di martedì 5 ottobre 2021) Chiara Ferragni conquista una delle copertine più patinate del mondo del fashion: Vogue Italia. Un traguardo davvero importante che rende felicissima la moglie di Fedez. L’influencer sulla cover della prestigiosa rivista sfoggia un abito di Gucci scintillante celeste pallido. Per l’imprenditrice digitale tutto questo rappresenta “un sogno che si avvera”. Chiara Ferragni, un nuovo traguardo per l’influencer più famosa d’Italia. A lei viene dedicata la copertina di Vogue Italia. Sembrava il sogno di una ragazza come tante, quello della moglie di Fedez: vedersi sulla cover della rivista più patinata e prestigiosa al mondo. Chiara, 12 anni dopo l’inizio della sua ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 5 ottobre 2021)conquista una delle copertine più patinate del mondo del fashion:. Un traguardo davvero importante che rende felicissima la moglie di Fedez. L’influencercover della prestigiosa rivista sfoggia un abito di Gucci scintillante celeste pallido. Per l’imprenditrice digitale tutto questo rappresenta “un sogno che si avvera”., un nuovo traguardo per l’influencer più famosa d’. A lei viene dedicata ladi. Sembrava il sogno di una ragazza come tante, quello della moglie di Fedez: vedersicover della rivista più patinata e prestigiosa al mondo., 12 anni dopo l’inizio della sua ...

Advertising

vogue_italia : Per la prima volta su Vogue Italia... Chiara Ferragni, sulla cover del numero di ottobre ?? Clic per scoprire di più… - angelatraviers1 : RT @esterviola: che strana la vita senza sapere niente di che sta facendo Chiara Ferragni - tempoweb : #instagramdown E #fedez sfotte #chiaraferragni Il meme clamoroso ?? - alecavo : RT @esterviola: che strana la vita senza sapere niente di che sta facendo Chiara Ferragni - TheAttitudeMag : RT @vogue_italia: Per la prima volta su Vogue Italia... Chiara Ferragni, sulla cover del numero di ottobre ?? Clic per scoprire di più https… -