Chiara Ferragni nel panico. Facebook e Whatsapp down? La voce sul "piano B": come sarebbe costretta a campare

Che cosa farebbe Chiara Ferragni se, ragionando per assurdo, domani dovessero cessare di esistere tutti i social network, a partire dal suo amato Instagram? L'imprenditrice digitale ha spiegato il suo piano B nel corso di un'intervista rilasciata a Vogue, la più importante rivista di moda al mondo che ha deciso di dedicarle una copertina. Neanche a farlo apposta, ieri si è verificato il più grave blackout nella storia dei social di Mark Zuckerberg: per oltre otto ore Whatsapp, Facebook e Instagram non sono stati raggiungibili. Fedez e la Ferragni hanno fatto ironia su quanto accaduto, fingendosi disperati per non aver potuto condividere nulla con i propri fan per svariate ore. Autrice di una piccola, grande rivoluzione digitale, Chiara ha parlato di ...

