Chiara Ferragni e Fedez, dramma in casa Ferragnez: il triste annuncio sui social (Di martedì 5 ottobre 2021) FOTO A FINE ARTICOLO. Ecco la "situazione in casa Ferragnez". Chiara Ferragni e Fedez la prendono con filosofia e ironia, così come tanti vip in queste ore su quello che è il tormentone di lunedì 4 ottobre 2021: Facebook, Instagram e Whatsapp down. Tutte le società legate a Facebook, e quindi a Mark Zuckerberg, sono incomprensibilmente fuori servizio. Chiara Ferragni e Fedez, che su Instagram hanno fondato anche parte del loro business, hanno reagito su Twitter con un tweet simpaticissimo. Le altre reazioni dei vip a Facebook, Instagram e Whatsapp down. Si sono tutti riversati su Twitter in queste, al momento in cui scriviamo, sei ore di down social di Facebook, Instagram e Whatsapp. Lo stesso Twitter dal suo account ha ... Leggi su howtodofor (Di martedì 5 ottobre 2021) FOTO A FINE ARTICOLO. Ecco la "situazione in".la prendono con filosofia e ironia, così come tanti vip in queste ore su quello che è il tormentone di lunedì 4 ottobre 2021: Facebook, Instagram e Whatsapp down. Tutte le società legate a Facebook, e quindi a Mark Zuckerberg, sono incomprensibilmente fuori servizio., che su Instagram hanno fondato anche parte del loro business, hanno reagito su Twitter con un tweet simpaticissimo. Le altre reazioni dei vip a Facebook, Instagram e Whatsapp down. Si sono tutti riversati su Twitter in queste, al momento in cui scriviamo, sei ore di downdi Facebook, Instagram e Whatsapp. Lo stesso Twitter dal suo account ha ...

Advertising

vogue_italia : Per la prima volta su Vogue Italia... Chiara Ferragni, sulla cover del numero di ottobre ?? Clic per scoprire di più… - G0ldennKore : RT @itstella_a: MA CHIARA FERRAGNI CHE USA SO WHAT NELLE IGS - Viviana0444 : RT @itstella_a: MA CHIARA FERRAGNI CHE USA SO WHAT NELLE IGS - assvia_ : Chiara Ferragni possibile conduttrice dell’Eurovision > lei che posta una storia con So What > BTS come guest all’E… - crexass : RT @itstella_a: MA CHIARA FERRAGNI CHE USA SO WHAT NELLE IGS -