Chiara Ferragni, è ancora boom di like (FOTO) (Di martedì 5 ottobre 2021) Chiara Ferragni non vuole saperne di smettere di provocare, di stupire. Eccola che ci racconta evoluzioni e bizzarrie della moda parigina. Chiara Ferragni (Fonte FOTO: Instagram)Chiara Ferragni stupisce, incanta, ma soprattutto colpisce nel segno, sempre. L'influencer italiana più popolare, una delle più ricche, in assoluto, con i suoi guadagni milionari, con le decine e decine di aziende che la cercano, con i 25 milioni di followers alle spalle, non manca mai di fare breccia nel cuore del pubblico. Imprenditrice di se stessa, bellissima, avvenente, sempre sulla cresta dell'onda, fa parlare di sè ogni volta che compie un piccolo passo. E giù con migliaia di like. oltre 200mila in poche ore. In questi giorni, impegnata in un vero e proprio tour ...

