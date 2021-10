"Chi vince lo scudetto?". Il blitz delle Iene alla festa di compleanno di Ibra: finisce così (Di martedì 5 ottobre 2021) Tra gli ospiti alla festa per il 40° compleanno festeggiato domenica a Milano, dopo la vittoria del suo Milan contro l'Atalanta, Zlatan Ibrahimovic ha incontrato anche… Le Iene! In particolare Stefano Corti e il camera-man, che hanno registrato un servizio in onda nella puntata di stasera, 5 ottobre, su Italia 1: “Come sto a 40 anni? Mi sento giovane — ha detto Ibra — un altro anno è passato e sto solo aspettando di tornare in campo". Il recupero sta procedendo bene: "Sì va meglio, solo piccoli problemi ma si risolvono". Poi lo svedese, provocato sulla vittoria del campionato della sua squadra, ha risposto deciso: "Chi vince lo scudetto? In che squadra gioca Zlatan — ha ironizzato — Il Milan? E allora il Milan". Quell'aneddoto con Cantona - ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 ottobre 2021) Tra gli ospitiper il 40°festeggiato domenica a Milano, dopo la vittoria del suo Milan contro l'Atalanta, Zlatanhimovic ha incontrato anche… Le! In particolare Stefano Corti e il camera-man, che hanno registrato un servizio in onda nella puntata di stasera, 5 ottobre, su Italia 1: “Come sto a 40 anni? Mi sento giovane — ha detto— un altro anno è passato e sto solo aspettando di tornare in campo". Il recupero sta procedendo bene: "Sì va meglio, solo piccoli problemi ma si risolvono". Poi lo svedese, provocato sulla vittoria del campionato della sua squadra, ha risposto deciso: "Chilo? In che squadra gioca Zlatan — ha ironizzato — Il Milan? E allora il Milan". Quell'aneddoto con Cantona - ...

