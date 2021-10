Chi è Marinella Aresta, la giornalista strigliata da Enrico Mentana (Di martedì 5 ottobre 2021) Una lunga carriera da giornalista, seguendo le orme del papà, poi una sagace battuta di Enrico Mentana ed eccola finire al centro dell’attenzione: Marinella Aresta è una delle collaboratrici di La7, e in occasione della maratona elettorale per le amministrative del 2021 si è ritrovata improvvisamente protagonista di un siparietto che ha suscitato grande ilarità. Chi è Marinella Aresta Classe 1973, Marinella è una bravissima professionista, che ormai da più di vent’anni lavora nel mondo del giornalismo. Una passione, la sua, che affonda le radici in famiglia: suo papà, Giancarlo Aresta, è stato un famoso collaboratore de Il Manifesto, ma anche uno stimato docente universitario e direttore di una casa editrice, nonché guida della sede ... Leggi su dilei (Di martedì 5 ottobre 2021) Una lunga carriera da, seguendo le orme del papà, poi una sagace battuta died eccola finire al centro dell’attenzione:è una delle collaboratrici di La7, e in occasione della maratona elettorale per le amministrative del 2021 si è ritrovata improvvisamente protagonista di un siparietto che ha suscitato grande ilarità. Chi èClasse 1973,è una bravissima professionista, che ormai da più di vent’anni lavora nel mondo del giornalismo. Una passione, la sua, che affonda le radici in famiglia: suo papà, Giancarlo, è stato un famoso collaboratore de Il Manifesto, ma anche uno stimato docente universitario e direttore di una casa editrice, nonché guida della sede ...

hassangaber2012 : @io_marinella E criticano tutti, e non amano chi li critica. La vita è diventata strana Addio amore e pace, ?????? - Rebu991 : @suzukimaruti Che poi, continuando col perculo, stanno facendo di tutto per spingere chi ha votato Calenda a farsi… - JPH_RM : @io_marinella purtroppo..! si sono invertite le parti: - chi sa tace x non sprecar fiato - chi non sa parla a sproposito - io_marinella : RT @io_marinella: Stai con chi non ha bisogno di filtri e di hashtag per offrire il meglio di sé... - io_marinella : RT @io_marinella: Chi ti ama ti loda ti adora dice di stimarti finisce per odiarti appena dici due parole che creano disturbo. [Dalle stel… -