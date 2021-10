Chi è Giorgio Parisi, l’italiano vincitore del Premio Nobel per la Fisica 2021? (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ecco chi è Giorgio Parisi, lo studioso italiano che ha vinto il Premio Nobel per la Fisica 2021 Nato a Roma il 4 agosto 1948, Giorgio Parisi è un fisico e ha conseguito la laurea presso la Sapienza di Roma nel 1970. La sua carriera scientifica è iniziata ai Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN, prima come membro del CNR (1971-1973) e poi come ricercatore dell’INFN (1973-1981). In questo periodo, è approdato all’estero per studi, precisamente olumbia University di New York, per poi giungere all’Institut des Hautes Études Scientifiques a Bures-sur-Yvettes fino a L’Ecole Normale Supérieure di Parigi. Nel 1992 ha ottenuto la Medaglia Boltzmann per i suoi contributi alla teoria dei sistemi disordinati, e la Medaglia Max Planck, e nel 2011 la Medaglia ... Leggi su nonsolo.tv (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ecco chi è, lo studioso italiano che ha vinto ilper laNato a Roma il 4 agosto 1948,è un fisico e ha conseguito la laurea presso la Sapienza di Roma nel 1970. La sua carriera scientifica è iniziata ai Laboratori Nazionali di Frascati dell’INFN, prima come membro del CNR (1971-1973) e poi come ricercatore dell’INFN (1973-1981). In questo periodo, è approdato all’estero per studi, precisamente olumbia University di New York, per poi giungere all’Institut des Hautes Études Scientifiques a Bures-sur-Yvettes fino a L’Ecole Normale Supérieure di Parigi. Nel 1992 ha ottenuto la Medaglia Boltzmann per i suoi contributi alla teoria dei sistemi disordinati, e la Medaglia Max Planck, e nel 2011 la Medaglia ...

