Chi è Giorgio Parisi, il genio italiano che ha vinto il Nobel per la Fisica: «Ho pensato a uno scherzo» (Di martedì 5 ottobre 2021) «Hanno telefonato un po' in anticipo e all'inizio ho avuto paura che fosse uno scherzo, ma poi è stato subito chiaro che non lo era». Giorgio Parisi racconta così i momenti in cui ha saputo di essere il nuovo premio Nobel per la Fisica. «Mi avevano detto che le telefonate sarebbero arrivate dopo le 11 e quindi sono stato colto di sorpresa. Ma quando ho visto il numero che cominciava con un 4, e quindi dell'Europa settentrionale, mi sono detto: "può darsi che sia la volta buona"». E la volta buona lo è stata davvero per uno degli scienziati italiani più apprezzati nel mondo e oggi consacrato ancor di più nell'olimpo delle eccellenze. Lo scorso 22 settembre era entrato nella classifica dei ricercatori scientifici più citati al mondo: oggi la notizia per Giorgio Parisi

