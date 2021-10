Chelsea, Rudiger allo scoperto: «L’interesse del Bayern Monaco mi onora» (Di martedì 5 ottobre 2021) Antonio Rudiger in scadenza con il Chelsea: il centrale tedesco parla delL’interesse del Bayern Monaco nei suoi confronti Antonio Rudiger non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza con il Chelsea e in Italia è stato accostato a Juventus e Inter in caso d’addio a parametro zero in estate ai Blues’ campioni d’Europa. Il difensore tedesco ha ammesso in una recente intervista alla Bild sul suo futuro: «L’interesse del Bayern mi onora, questo dimostra che negli ultimi anni ho fatto bene. Se vorrei tornare in Bundesliga? Sto bene dove sono adesso, quindi è ok così». LE PAROLE SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Antonioin scadenza con il: il centrale tedesco parla deldelnei suoi confronti Antonionon ha ancora rinnovato il contratto in scadenza con ile in Italia è stato accostato a Juventus e Inter in caso d’addio a parametro zero in estate ai Blues’ campioni d’Europa. Il difensore tedesco ha ammesso in una recente intervista alla Bild sul suo futuro: «delmi, questo dimostra che negli ultimi anni ho fatto bene. Se vorrei tornare in Bundesliga? Sto bene dove sono adesso, quindi è ok così». LE PAROLE SU JUVENTUSNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

