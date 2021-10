“Che ca***…”. UeD, il cavaliere sbaglia e invia il messaggio Whatsapp a Gemma Galgani (Di martedì 5 ottobre 2021) Non c’è pace per Gemma Galgani, la storica dama di Uomini e Donne è sempre al centro delle polemiche e nell’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi ha dovuto subire un colpo molto basso. Come al solito la dama ha subito gli attacchi di Tina Cipollari, agguerrita e pronta allo scontro subito dopo il suo ingresso in studio: Sei una bugiarda patentata, che più bugiarda non ce n’è. Non voglio essere interrotta, quindi stai zitta che l’ultima parola deve essere la mia”. “Devo ricordare al pubblico che lei dice tra me e Biagio non c’è stato nulla, quindi Isabella l’ha messo nelle condizioni di provarci, dandole della poco di buono in sostanza, ti devi vergognare, sei una bugiarda, sei la vergogna di questo studio”, è stato il feroce attacco di Tina Cipollari. UeD, Pierluigi sbaglia e invia un ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 5 ottobre 2021) Non c’è pace per, la storica dama di Uomini e Donne è sempre al centro delle polemiche e nell’ultima puntata del dating show di Maria De Filippi ha dovuto subire un colpo molto basso. Come al solito la dama ha subito gli attacchi di Tina Cipollari, agguerrita e pronta allo scontro subito dopo il suo ingresso in studio: Sei una bugiarda patentata, che più bugiarda non ce n’è. Non voglio essere interrotta, quindi stai zitta che l’ultima parola deve essere la mia”. “Devo ricordare al pubblico che lei dice tra me e Biagio non c’è stato nulla, quindi Isabella l’ha messo nelle condizioni di provarci, dandole della poco di buono in sostanza, ti devi vergognare, sei una bugiarda, sei la vergogna di questo studio”, è stato il feroce attacco di Tina Cipollari. UeD, Pierluigiun ...

Advertising

GoalItalia : Era il partner d'attacco preferito da Maradona: 'La gioia era avere Diego che giocava con noi' ?? Antonio Careca, c… - borghi_claudio : Se c'è un giorno per essere vicini a @matteosalvinimi è oggi. Alle 18.30 a Milano in viale Ca' Granda. Per una volt… - sgab23912306 : @loveandthecity_ Infatti. Ed è solo dopo averli fatti (per fortuna) che ti accorgi quanto ca@@o costano. - mery_sting : ma le persone che dicono 'meglio che Instagram e WhatsApp non vanno' chi vogliono prendere in giro? o sapimm tt qua… - cuoreimpegnato : Che pacienz Cà c Vò... Hai ragione Massimo -

Ultime Notizie dalla rete : Che ca***… La posta di Gramellini: «Non siate indecise a tutto, la vita premia chi gioca non chi resta sugli spalti» Corriere della Sera