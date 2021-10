Cerro al Lambro, scheletro sotto il cavalcavia: è il pensionato svizzero scomparso (Di martedì 5 ottobre 2021) Lodi, 5 ottobre 2021 - Sulla base degli elementi finora raccolti dalla polizia stradale, la Procura della Repubblica di Lodi ritiene che il cadavere in avanzato stato di decomposizione, ridotto quasi ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 5 ottobre 2021) Lodi, 5 ottobre 2021 - Sulla base degli elementi finora raccolti dalla polizia stradale, la Procura della Repubblica di Lodi ritiene che il cadavere in avanzato stato di decomposizione, ridotto quasi ...

Advertising

ForceElf : RT @chilhavistorai3: Per procura di #Lodi è dell’anziano scomparso dalla Svizzera il 29 giugno lo scheletro trovato ieri a Cerro al Lambro,… - PollicinoAndrea : RT @chilhavistorai3: Per procura di #Lodi è dell’anziano scomparso dalla Svizzera il 29 giugno lo scheletro trovato ieri a Cerro al Lambro,… - Giorno_Lodi : Cerro al Lambro, scheletro sotto il cavalcavia: è il pensionato svizzero scomparso - MarekNapoli : RT @chilhavistorai3: Per procura di #Lodi è dell’anziano scomparso dalla Svizzera il 29 giugno lo scheletro trovato ieri a Cerro al Lambro,… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Per procura di #Lodi è dell’anziano scomparso dalla Svizzera il 29 giugno lo scheletro trovato ieri a Cerro al Lambro,… -

Ultime Notizie dalla rete : Cerro Lambro Cerro al Lambro, scheletro sotto il cavalcavia: è il pensionato svizzero scomparso Lodi, 5 ottobre 2021 - Sulla base degli elementi finora raccolti dalla polizia stradale, la Procura della Repubblica di Lodi ritiene che il cadavere in avanzato stato di decomposizione, ridotto quasi ...

Pierre Fellay, trovato a Cerro al Lambro il corpo del pensionato svizzero scomparso a fine giugno Il corpo è stato rinvenuto, lunedì mattina, nella vegetazione, non lontano da un cavalcavia e dal ciglio stradale a Cerro al Lambro (Milano) a circa 4 chilometri dal casello della A1 di Melegnano. A ...

Cerro al Lambro, scheletro sotto il cavalcavia: è il pensionato svizzero scomparso IL GIORNO Cerro al Lambro, scheletro sotto il cavalcavia: è il pensionato svizzero scomparso L'uomo, che negli ultimi tempi aveva accusato problemi di disorientamento e memoria, fino alla fine di giugno 2021 era ricoverato in una clinica svizzera dalla quale si era allontanato. Era stato ritr ...

Cerro, una pista per il cadavere sotto il viadotto Potrebbe essere un 75enne svizzero di cui si erano perse le tracce dopo una visita in ospedale Pierre Fellay, 75 anni, svanito nel nulla a fine giugno dalla cittadina svizzera nella quale viveva con l ...

Lodi, 5 ottobre 2021 - Sulla base degli elementi finora raccolti dalla polizia stradale, la Procura della Repubblica di Lodi ritiene che il cadavere in avanzato stato di decomposizione, ridotto quasi ...Il corpo è stato rinvenuto, lunedì mattina, nella vegetazione, non lontano da un cavalcavia e dal ciglio stradale aal(Milano) a circa 4 chilometri dal casello della A1 di Melegnano. A ...L'uomo, che negli ultimi tempi aveva accusato problemi di disorientamento e memoria, fino alla fine di giugno 2021 era ricoverato in una clinica svizzera dalla quale si era allontanato. Era stato ritr ...Potrebbe essere un 75enne svizzero di cui si erano perse le tracce dopo una visita in ospedale Pierre Fellay, 75 anni, svanito nel nulla a fine giugno dalla cittadina svizzera nella quale viveva con l ...