Centrodestra | finita la luna di miele L' arretramento nelle grandi città consegna al governo delle Marche l' urgenza di un cambio di passo

Advertising

ilfoglio_it : 'Non ha sbagliato nessuno, ha vinto l'astensionismo', dice lo sconfitto #LucaBernardo. Ma i dirigenti della #Lega s… - optoAnnoni : RT @ilfoglio_it: 'Non ha sbagliato nessuno, ha vinto l'astensionismo', dice lo sconfitto #LucaBernardo. Ma i dirigenti della #Lega spiegano… - cesarebrogi1 : Elezioni, Salvini e Meloni: la sconfitta del centrodestra - RomanBowditch : RT @repubblica: È finita l'era dei 5S a Roma. Il ballottaggio è un affare tra il centrodestra e il centrosinistra. Da una parte Michetti, s… - mikemoratinos : RT @repubblica: È finita l'era dei 5S a Roma. Il ballottaggio è un affare tra il centrodestra e il centrosinistra. Da una parte Michetti, s… -

Ultime Notizie dalla rete : Centrodestra finita

corriereadriatico.it

... se è vero che a San Benedetto Fratelli d'Italia ha riscosso un ottimo risultato e così anche a Castelfidardo (per non dire di Mondolfo), lo schema dela trazione paritetica Fratelli d'......torneranno a sfidarsi il vicesindaco e l'ex assessore di Luciano Bacchetta - Ilnon ce ... Queste le prime parole di Luciana Bassini ' Non è ancorama il risultato è sicuramente ...Dopo le Amministrative del 1993, nelle grandi città, il centrosinistra esultò troppo presto, vincendo su una platea un po’ ristretta, nel senso che era troppo sbilanciata a sinistra, senza mettere in ...Il centrodestra da questa tornata di amministrative ne esce con le ossa rotte. Persa per distacco Milano, non sfonda a Torino, a Roma il ...