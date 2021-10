Centro - destra in tensione, ma Meloni spinge per giocare insieme la partita di Roma e Torino (Di martedì 5 ottobre 2021) La mossa di Salvini sulla delega fiscale è il segno del nervosismo nel Centrodestra che fatica a ritrovare coesione. FdI lancia la sfida: 'Pronti a sostenere Draghi al Quirinale se si va a votare ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 5 ottobre 2021) La mossa di Salvini sulla delega fiscale è il segno del nervosismo nelche fatica a ritrovare coesione. FdI lancia la sfida: 'Pronti a sostenere Draghi al Quirinale se si va a votare ...

Advertising

CarloCalenda : Inserite il codice gratuito e leggete.Bettini attacca Domani per difendere il coordinatore della lista civica di… - berlusconi : Forza Italia è qualcosa di insostituibile nel centro-destra. Siamo i soli ad essere coerentemente liberali, cristia… - berlusconi : Il centro-destra in Italia non esisterebbe se non lo avessimo creato noi, costruendo le condizioni perché potesse e… - massimosab : E dopo la gente si lamenta che non ha votato il centro destra, questa è la dimostrazione più plateale perché non li… - Laila76913893 : RT @WomanWithPen: @PolScorr @BimbiMeb Pol la realtà è che tu non sopporti Renzi (legittimo) e dunque preferisci sperticarti con balletti as… -