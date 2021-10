Centrifugati | ricette e benefici

(Di martedì 5 ottobre 2021) Idi frutta e verdure sono un vera e propria miniera di benessere e bontà. Queste bevande infatti hanno tantissime proprietà benefiche, ricche di vitamine e di sali minerali. Inon solo dissetano ma sono ricchi di proprietà. Semplicissimi da preparare, sono delle vere e proprie “spremute” di vitamine e sali minerali, benefiche e salutari per l’intero organismo, soprattutto in questo periodo dell’anno in cui è importante aiutare il fegato a smaltire le sostanze di scarto accumulate nei faticosi mesi invernali. Drenanti, depuranti e sgonfianti, sono adatti a tutti, e separando il succo dalla fibra sono ideali anche per chi ha problemi di colite. Possono essere realizzati sia con frutta sia con verdura, e ogni vegetale ha delle particolari proprietà. Te ne proponiamo tre: drenante, depurante e sgonfiante. Centrifugato ...

