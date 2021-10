Catanzaro-Fidelis Andria, Serie C: probabili formazioni e diretta (Di martedì 5 ottobre 2021) Catanzaro-Fidelis Andria al “Ceravolo” questo pomeriggio a partire dalle 15.30, per la 7a giornata del campionato di Serie C girone C. I padroni di casa vogliono tornare alla vittoria dopo il recente rallentamento, anche se la formazione pugliese è da prendersi con le molle. Così le probabili formazioni della gara. Statistiche e curiosità di Catanzaro-Fidelis Andria Momento davvero particolare per la squadra di Calabro. I giallorossi si presentano in graduatoria con 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi) e sono ancora imbattuti. Il Catanzaro, tuttavia, dopo la vittoria ottenuta nella prima giornata in casa contro la Virtus Francavilla per 3-1, ha infilato una sequenza di ben 5 pareggi. L’ultimo di questi, è maturato lo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 ottobre 2021)al “Ceravolo” questo pomeriggio a partire dalle 15.30, per la 7a giornata del campionato diC girone C. I padroni di casa vogliono tornare alla vittoria dopo il recente rallentamento, anche se la formazione pugliese è da prendersi con le molle. Così ledella gara. Statistiche e curiosità diMomento davvero particolare per la squadra di Calabro. I giallorossi si presentano in graduatoria con 8 punti (1 vittoria, 5 pareggi) e sono ancora imbattuti. Il, tuttavia, dopo la vittoria ottenuta nella prima giornata in casa contro la Virtus Francavilla per 3-1, ha infilato una sequenza di ben 5 pareggi. L’ultimo di questi, è maturato lo ...

