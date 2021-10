Catanzaro-Andria Bat martedì 5 ottobre | ore 15 | 30 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di martedì 5 ottobre 2021) Ultimo incontro in programma della settima giornata di Serie C girone C e ildi Calabro riceve in casa l’Bat. Quinto pareggio in sei gare per i giallorossi che impattano per 0 a 0 contro l’Avellino. Si tratta del quinto pareggio consecutivo, il terzo in trasferta a reti bianche: non il massimo per InfoBetting: Scommesse Sportive e