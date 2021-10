Catania | tornado e grandine devastano il centro storico Il Comune | “Ci sono feriti”

(Di martedì 5 ottobre 2021) Alberi sradicati, lampioni caduti, circonvallazione in tilt: è lo scenario di questo pomeriggio in città

Advertising

Radio1Rai : ??#Catania Un violento #tornado si è abbattuto sul centro storico della città. Ci sarebbero feriti e seri danni ad a… - rtl1025 : ?? Un forte '#tornado' seguito da pioggia e grandine si è abbattuto nel centro storico di #Catania causando seri dan… - repubblica : Maltempo, tornado a Catania. Il Comune: 'Ci sarebbero feriti' [di Natale Bruno] - annamariamoscar : Violenta tromba d’aria a Catania: centro storico devastato, feriti e alberi sradicati - infoitinterno : Catania annega, il tornado investe la città FOTO | VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Catania tornado

Un, seguito da pioggia e grandine, si è abbattuto sul centro storico di, causando seri danni. Danni alla città, con lampioni caduti, strutture divelte e molti alberi ...e provincia sono stati colpiti da un violentonelle prime ore del pomeriggio. Pioggia e grandine si sono abbattute sul centro storico del capoluogo siciliano, innumerevoli i danni a ...Circonvallazione in tilt per la presenza di alberi sul selciato. A Nicolosi un albero, in piazza Vittorio Emanuele, è caduto danneggiando un mezzo trasporto di disabili dell'associazione Misericordia ...Nel pomeriggio di martedì 5 ottobre, la città di Catania è stata colpita da un violento tornado. Pioggia e grandine si sono abbattute sul centro storico del capoluogo siciliano, danneggiando seriament ...