Castelfidardo al secondo turno | Turchetti centrodestra e Ascani Cinquestelle divisi da 141 preferenze

(Di martedì 5 ottobre 2021)- Sarà il ballottaggio ad incoronare il 24° sindaco di. Come prevedibile, nessuno dei quattro candidati ha superato la soglia del 50% che avrebbe determinato già al primo ...

Il confronto si è concluso alle 21 in favore del sindaco uscente che ha incassato il 17,67% dei voti con il Movimento 5 Stelle e il 7,72% con la civica collegataFutura. Tutto da ...Nella categoria principale il successo è rimasto in casa visto che a vincere è stata la coppia delMatteo Angrilli - Boris Cassarino, alexploit consecutivo dopo il trionfo ...Il ballottaggio da cui uscirà il nuovo sindaco di Castelfidardo vede tra gli sfidanti Gabriella Turchetti (nella foto), figlia di nonna "Peppina" Fattori, la 98enne di Fiastra divenuta simbolo dei ter ...CASTELFIDARDO - Sarà il ballottaggio ad incoronare il 24° sindaco di Castelfidardo. Come prevedibile, nessuno dei quattro candidati ha superato la soglia del 50% che avrebbe ...