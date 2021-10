“Caso” Prosek, Sartori: “Difendiamo eccellenze Made in Italy da falsificazioni” (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Le preoccupazioni provenienti dalle Istituzioni audite in Senato in merito al Caso Prosek sono le stesse che da tempo tengono in ansia le filiere produttive di riferimento”. Lo dichiara in una nota Andrea Sartori, presidente della Casa vinicola Sartori, in merito all’audizione avvenuta in Senato presso la Commissione Agricoltura sul Caso Prosek. “Come produttori italiani e a maggior ragione come enti territoriali sui quali nasce, si coltiva e si produce il Prosecco, siamo in grande allarme. Se venisse approvata la proposta avanzata dalla Croazia e ammessa in discussione dalla Commissione europea riguardante il riconoscimento dell’indicazione geografica di origine protetta del vino Prosek, per l’Italia e per l’intera filiera vitivinicola sarebbe un danno ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Le preoccupazioni provenienti dalle Istituzioni audite in Senato in merito alsono le stesse che da tempo tengono in ansia le filiere produttive di riferimento”. Lo dichiara in una nota Andrea, presidente della Casa vinicola, in merito all’audizione avvenuta in Senato presso la Commissione Agricoltura sul. “Come produttori italiani e a maggior ragione come enti territoriali sui quali nasce, si coltiva e si produce il Prosecco, siamo in grande allarme. Se venisse approvata la proposta avanzata dalla Croazia e ammessa in discussione dalla Commissione europea riguardante il riconoscimento dell’indicazione geografica di origine protetta del vino, per l’Italia e per l’intera filiera vitivinicola sarebbe un danno ...

