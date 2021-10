Caso Lucano | stavolta nessuno difende i giudici sotto attacco

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 5 ottobre 2021) La magistratura, la corporazione della magistratura che non si fa scrupoli se deve sabotare un governo o una elezione, irresponsabile nel senso che non rende conto adel proprio operato, si sente responsabile davanti al santone Mimmo, che pure ella stessa ha giudicato un maneggione votato a effervescente dissipazione. Soccorso rosso perIl procuratore di Locri, Luigi D’Alessio, toga orgogliosamente progressista, si giustifica, dice “non potevamo fare altrimenti”; il pubblico ministero Permunian addirittura si augura che in appello la pena venga ridotta. E poi dice che non vuole stare più in Calabria, non si sente sicuro. C’è da capirli, il soccorso rosso per il compagno Mimmo si è mosso subito ed è gente che non scherza, magari non come quarant’anni fa ma è sempre in grado di farti fuori professionalmente e ...