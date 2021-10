Caso Luana, tre indagati per la ragazza morta sul lavoro a Prato (Di martedì 5 ottobre 2021) Indagini chiuse. Dopo cinque mesi la Procura di Prato ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a tre persone per il Caso di Luana D’Orazio, la ragazza morta il 3 maggio scorso in una fabbrica tessile di Montemurlo, provincia di Prato. Gli indagati sono Luana Coppini titolare dell’azienda, il marito Daniele Faggi, l’uomo che di fatto amministrava l’impresa, e Mario Cusimano, tecnico e manutentore. Tra i reati ipotizzati ci sono omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele anti-infortunistiche. Gli accertamenti tecnici sono stati fatti da Carlo Gini, ingegnere e consulente nominato dalla procura. Secondo le sue valutazioni, il macchinario tessile su cui stava lavorando Luana, un orditoio per campionatura, sarebbe stato ... Leggi su open.online (Di martedì 5 ottobre 2021) Indagini chiuse. Dopo cinque mesi la Procura diha notificato l’avviso di conclusione delle indagini a tre persone per ildiD’Orazio, lail 3 maggio scorso in una fabbrica tessile di Montemurlo, provincia di. GlisonoCoppini titolare dell’azienda, il marito Daniele Faggi, l’uomo che di fatto amministrava l’impresa, e Mario Cusimano, tecnico e manutentore. Tra i reati ipotizzati ci sono omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele anti-infortunistiche. Gli accertamenti tecnici sono stati fatti da Carlo Gini, ingegnere e consulente nominato dalla procura. Secondo le sue valutazioni, il macchinario tessile su cui stava lavorando, un orditoio per campionatura, sarebbe stato ...

