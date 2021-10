Caso Koulibaly, verdetto rimandato: il giudice sportivo attende i risultati dell’indagine federale (Di martedì 5 ottobre 2021) Il giudice sportivo non si pronuncia ancora sui cori razzisti rivolti dalla tifoseria della Fiorentina nei confronti di Kalidou Koulibaly. La scelta, si legge nel comunicato, è rimandata in attesa di conoscere l’esito delle indagini della Procura federale. “…in riferimento ai cori di natura discriminatoria nei confronti del calciatore Kalidou Koulibaly ha preso atto dell’apertura di un apposito procedimento di indagine da parte della Procura federale volto all’accertamento dei fatti e all’individuazione dei soggetti responsabili, riservandosi in esito al procedimento stesso di adottare le conseguenti misure, ove di competenza”. La Fiorentina ha ricevuto comunque due ammende, per un totale di 15 mila euro, per i cori insultanti di matrice territoriale (10 mila) e per ingiustificatamente ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 ottobre 2021) Ilnon si pronuncia ancora sui cori razzisti rivolti dalla tifoseria della Fiorentina nei confronti di Kalidou. La scelta, si legge nel comunicato, è rimandata in attesa di conoscere l’esito delle indagini della Procura. “…in riferimento ai cori di natura discriminatoria nei confronti del calciatore Kalidouha preso atto dell’apertura di un apposito procedimento di indagine da parte della Procuravolto all’accertamento dei fatti e all’individuazione dei soggetti responsabili, riservandosi in esito al procedimento stesso di adottare le conseguenti misure, ove di competenza”. La Fiorentina ha ricevuto comunque due ammende, per un totale di 15 mila euro, per i cori insultanti di matrice territoriale (10 mila) e per ingiustificatamente ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Koulibaly Chiellini: "I cori razzisti di Firenze? Mi sono vergognato, come italiano e come toscano" Vanno identificati e tenuti fuori dagli stadi: per sempre", ha denunciato Koulibaly. Il 30enne ... Il caso ha suscitato immediate reazioni: la Fiorentina "si è fermamente dissociata dai cori e le offese ...

Chiellini: "Servirà lucidità" Sul caso Koulibaly : "Gli episodi razzisti sono inaccettabili, ma ci deve essere uno sforzo da parte di tutti. Servono leggi e regole che devono essere applicate. Da italiano e toscano mi sono ...

Caso Koulibaly, da Balotelli a Rio Ferdinand: quanta solidarietà! Corriere dello Sport Caso Koulibaly, il Giudice Sportivo rimanda la decisione: aperto fascicolo dalla Procura Dopo gli episodi di razzismo nei confronti di Kalidou Koulibaly, il giudice sportivo della Serie A si è espresso con un comunicato ufficiale: "In riferimento ai cori di natura discriminatoria nei ...

G. SPORT., Ammenda per i cori, sul caso Koulibaly... Il giudice sportivo si è espresso in merito ai cori di natura territoriale verso gli avversari mentre si riserva l'esito dell'indagine federale per quanto riguarda il caso Koulibaly: "In riferimento ...

