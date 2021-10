(Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “In poche settimane, grazie a una squadra giovane e appassionata, abbiamo dato il primo avviso di sfratto a un sindaco che occupa le stanze del comune da quando noi ci iscrivevamo al liceo”. Con queste parole affidate ad un post su facebook, il candidato della Lega alle Comunali diGianpierointerviene sul voto – gli scrutini non sono ancora conclusi – che lo ha visto giungere secondo dietro al sindaco uscente Carlo, esponente Pd e candidato del centro-sinistra. “Siamo al; “il dato politico – prosegue – è che 2ni su 3 bocciano sonoramente Carloche, con la Raggi a Roma, fa il peggior risultato d’Italia tra i sindaci in carica. La ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Caserta, Zinzi esulta per il ballottaggio: 'Sfratteremo Marino' ** - VesuvioLive : La Lega alla conquista di Caserta, Zinzi ottiene il 28% dei voti e va al ballottaggio con il sindaco uscente Marino… - vivereitalia : Comunali a Caserta: ballottaggio tra Marino e Zinzi - happyproudpuppy : RT @you_trend: #Caserta: con 88 sezioni scrutinate su 91 si va verso il ballottaggio tra Carlo Marino (CSX) e Gianpiero Zinzi (CDX). #Mara… - happyproudhuman : RT @you_trend: #Caserta: con 88 sezioni scrutinate su 91 si va verso il ballottaggio tra Carlo Marino (CSX) e Gianpiero Zinzi (CDX). #Mara… -

Ultime Notizie dalla rete : Caserta Zinzi

... Varese con Davide Galimberti (Centrosinistra+M5S) e Matteo Luigi Bianchi (Centrodestra),con Carlo Marino (Centrosinistra) e Gianpiero(Centrodestra), Savona con Marco Russo (...Primo partito della coalizione è Giampieroper(10.57%), seguito da Fratelli d'Italia (7,94%). Queste le prime parole di: ' Siamo al ballottaggio. In poche settimane, grazie a una ...Sei, tra capoluoghi di regione e di provincia al voto, vanno al centrosinistra, 3 al centrodestra, altri nove al ballottaggio. Al secondo turno i candidati del centrodestra sono in vantaggio in cinque ...Al primo turno eletti i sindaci di Milano, Napoli e Bologna, tutti del centrosinistra. A Varese in vantaggio Galimberti (Pd-M5S). La Calabria al centrodestra.