Carta di credito intestata alla scuola | quando usarla | chi è autorizzato | come attivarla Guida e regolamento da scaricare

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 5 ottobre 2021) Nell’ottica di una modernizzazione del sistema di acquisti e per far fronte alle necessità di snellimento e velocizzazione delle procedure sottese all’approvvigionamento di beni e servizi e al relativo pagamento, anche e soprattutto online, il legislatore ha esteso la facoltà di operare con carte di, agganciate al conto corrente aperto presso un Istituto bancario cassiere, rispettodisciplina contenuta nell’abrogato “di contabilità” contenuto nel D.I. 44/2001 che ne permetteva l’utilizzo solo per specifici e tassativi acquisti (pagamenti di spese relative all'organizzazione di viaggi di istruzione,rappresentanza dell'istituto scolastico in Italia e all'estero, all'organizzazione e partecipazione a seminari e convegni). L'articolo .