Carmen De Giorgi | la donna uccisa a Pinerolo dopo aver rifiutato delle avances al bar

(Di martedì 5 ottobre 2021) Si registra un nuovo caso di femminicidio nel torinese. L’omicidio nella notte a Luserna San Giovanni, nella zona limitrofa a. Intorno all’1.30 un uomo e’ entrato in un bar e ha ucciso a coltellateDeuna44enne italiana mamma di una ragazza appena adolescente. Altre due donne sono state ferite, a quanto si apprende, in maniera non grave. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato Medhi Hounafi l’aggressore di origine marocchina, ritenuto il responsabile dell’omicidio e del doppio ferimento. Accoltella ed uccide unaall’interno di un bar e ne ferisce altre due. È accaduto nella notte nei pressi di, nel Torinese, l’omicida un uomo di 34 anni è ora agli arresti pic.twitter.com/xJwLLDKYCH — Tg3 (@Tg3web) October 5, 2021 In ...