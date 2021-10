Cancro, allarme Lilt: nel 2020 ha ucciso più del doppio rispetto al Covid (Di martedì 5 ottobre 2021) Nel 2020 in Italia 183mila persone sono morte di Cancro, più del doppio rispetto alle 75.891 vittime del Covid. A lanciare l'allarme è Marco Alloiso , Presidente di Lilt ( Lega italiana per la lotta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 5 ottobre 2021) Nelin Italia 183mila persone sono morte di, più delalle 75.891 vittime del. A lanciare l'è Marco Alloiso , Presidente di( Lega italiana per la lotta ...

Advertising

infoitsalute : Cancro al seno negli uomini, i campanelli d’allarme da conoscere - alystrega : RT @GianlucaStream: @NicolaPorro Si può denunciare per procurato allarme a questo babbeo? Vecchi morti in solitudine vite distrutte... per… - positanonews : #Copertina #Cronaca Allarme cancro della prostata in Penisola Sorrentina: i risultati dal confronto con gli esperti… - blogsicilia : #salute #2ottobre Cancro al seno negli uomini, i campanelli d'allarme da conoscere - - eleaugusta : RT @GianlucaStream: @NicolaPorro Si può denunciare per procurato allarme a questo babbeo? Vecchi morti in solitudine vite distrutte... per… -