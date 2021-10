Campania | nuova allerta meteo Gialla dalle 12 di domani

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ attualmente in vigore su alcuni settori della(in dettaglio: zona 1 – Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, 2 – Alto Volturno e Matese, 3 – Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, 5 -Tusciano e Alto Sele; 6 -Piana Sele e Alto Cilento; 8 -Basso Cilento) una allertadi colore Giallo che terminerà alle 6 dimattina, mercoledì 6 ottobre. La Protezione Civile della Regione, esaminati i modelli matematici, ha emanato un nuovo avviso con una allertache tornerà ad interessare le stesse zone a partireore 12 die per le successive 24 ore. In particolare si prevedono “Precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale. Possibili ...