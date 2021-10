Cambio in casa Napoli: un giocatore cambia procuratore (Di martedì 5 ottobre 2021) Matteo Politano, attaccante del Napoli, non è più un assistito di Davide Lippi. Il calciatore ex Inter e Sassuolo, nonostante i diversi corteggiamenti, ha deciso di affidarsi a Mario Giuffredi. A riportare la notizia è Nicolò Schira attraverso un tweet: Esclusiva – Cambio di agente per Matteo #Politano: l’esterno offensivo del #Napoli – dopo l’addio allo storico manager Davide #Lippi – era corteggiato da tanti procuratori e ha scelto in queste ore come nuovo rappresentante Mario #Giuffredi. #calciomercato— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 5, 2021 La mossa del giocatore potrà essere interessante anche da un punto di vista del mercato, vorrà il rinnovo con il club oppure vorrà intraprendere una nuova avventura? TI PUO’ INTERESSARE ANCHE: Inter e Milan, l’agente propone il gioiello: i club ci ... Leggi su rompipallone (Di martedì 5 ottobre 2021) Matteo Politano, attaccante del, non è più un assistito di Davide Lippi. Il calciatore ex Inter e Sassuolo, nonostante i diversi corteggiamenti, ha deciso di affidarsi a Mario Giuffredi. A riportare la notizia è Nicolò Schira attraverso un tweet: Esclusiva –di agente per Matteo #Politano: l’esterno offensivo del #– dopo l’addio allo storico manager Davide #Lippi – era corteggiato da tanti procuratori e ha scelto in queste ore come nuovo rappresentante Mario #Giuffredi. #calciomercato— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 5, 2021 La mossa delpotrà essere interessante anche da un punto di vista del mercato, vorrà il rinnovo con il club oppure vorrà intraprendere una nuova avventura? TI PUO’ INTERESSARE ANCHE: Inter e Milan, l’agente propone il gioiello: i club ci ...

