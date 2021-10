Calciomercato, Tuchel pressa il Chelsea per il rinnovo di Rudiger e la Juventus… (Di martedì 5 ottobre 2021) Tuchel sta chiedendo con insistenza al Chelsea di rinnovare il contratto a Rudiger, intanto la Juventus rimane vigile Stando a quanto riportato da Daily Express, Tuchel starebbe pressando il Chelsea per rinnovare il contratto di Antonio Rudiger. Il difensore ex Roma è in scadenza e l’allenatore dei Blues non vorrebbe perderlo, a maggior ragione a parametro zero. Intanto su Rudiger resta vigile la Juventus, che starebbe pensando a un colpo a zero per rinforzare la difesa. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021)sta chiedendo con insistenza aldi rinnovare il contratto a, intanto la Juventus rimane vigile Stando a quanto riportato da Daily Express,starebbendo ilper rinnovare il contratto di Antonio. Il difensore ex Roma è in scadenza e l’allenatore dei Blues non vorrebbe perderlo, a maggior ragione a parametro zero. Intanto suresta vigile la Juventus, che starebbe pensando a un colpo a zero per rinforzare la difesa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Lodamarco1 : RT @calciomercatoit: ????L’#Inter può tornare alla carica per #MarcosAlonso ?????? - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??#Cassano attacca la #Juventus: “Giocando così rischia il quarto posto”?????? - imcalhainter : RT @calciomercatoit: ????L’#Inter può tornare alla carica per #MarcosAlonso ?????? - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ????L’#Inter può tornare alla carica per #MarcosAlonso ?????? - calciomercatoit : ??#Cassano attacca la #Juventus: “Giocando così rischia il quarto posto”?????? -