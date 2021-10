Calciomercato Spezia, in chiusura per lo svincolato Mirante (Di martedì 5 ottobre 2021) Antonio Mirante sarebbe pronto a tornare in campo: dovrebbe essere in chiusura il suo arrivo allo Spezia Secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, Antonio Mirante sarebbe pronto a iniziare la sua nuova avventura allo Spezia. Il portiere ex Roma è svincolato e arriverebbe in Liguria a parametro zero. La società di Platek da gennaio non potrà operare sul Calciomercato visto il blocco imposto dalla FIFA. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Antoniosarebbe pronto a tornare in campo: dovrebbe essere inil suo arrivo alloSecondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, Antoniosarebbe pronto a iniziare la sua nuova avventura allo. Il portiere ex Roma èe arriverebbe in Liguria a parametro zero. La società di Platek da gennaio non potrà operare sulvisto il blocco imposto dalla FIFA. L'articolo proviene da Calcio News 24.

