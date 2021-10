Calciomercato | Maradona al Marsiglia

(Di martedì 5 ottobre 2021)aldopo la Coppa Uefa del Napoli, Ferlaino gli aveva fatto una promessa: svelato il retroscena di. Una storia bellissima quella trae il Napoli, che si sarebbe potuta però interrompere prima del previsto. E’ il 1989 e le proposte per Diego sono tantissime. A provarci è ildel Presidente Tapie, scomparso l’altro ieri a causa di un tumore con cui ha combattuto anni. Offrì ail doppio dello stipendio che percepiva a Napoli e con l’allenatore Hidalgo lo venne anche a trovare in Italia. Ferlaino aveva promesso ache se avessero vinto la Coppa Uefa lo avrebbe lasciato partire. Una piccola grande bugia, a fin di bene. Il Napoli vince, ma il Presidente finge di dimenticarsi ogni promessa fatta. Diego resta ...

al Marsiglia dopo la Coppa Uefa del Napoli, Ferlaino gli aveva fatto una promessa: svelato il retroscena di. Diego Armandoil 30 giugno del 1984 è ufficialmente un giocatore del Napoli. Un colpo, come fosse un gol decisivo, messo a segno da Ferlaino all'ultimo minuto. Anzi, anche ...Il Franchi è come lo Stadioquando ci sono i tifosi. Tifosi fiorentini e napoletani possono insultarsi quanto vogliono ma devono sapere che sono gemellati dalla passione per la propria ...Ovunque ha giocato, Careca ha segnato caterve di goal. Vicecapocannoniere dei Mondiali '86, in Italia ha vinto Scudetto e Coppa UEFA col Napoli.Ecco come Maradona è arrivato a Napoli. Il colpo del presidente Ferlaino e la resistenza nel rifiutare le tantissime proposte arrivate ...