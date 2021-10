Calciomercato Juventus, Vlahovic: ecco perché si può fare (Di martedì 5 ottobre 2021) Necessario un attaccante La Juventus ha bisogno di un attaccante, non è bastato il colpo Kean lo scorso agosto, non ha soddisfatto pienamente Massimiliano Allegri. L’Azzurro ha avuto un minutaggio minore rispetto a quello che si potesse pensare alla vigilia, al punto che, nonostante le grandi assenze in avanti contro il Chelsea, gli è stato preferito Federico Bernardeschi che di centravanti ha ben poco. Inoltre, lo stesso Morata non è certo di rimanere a Torino il prossimo anno: scadrà il prestito biennale e, se la Juventus vorrà tenerlo, dovrà versare 35 milioni nelle casse dell’Atletico Madrid per il riscatto. ecco perché la Juventus, nonostante tutte le difficoltà del caso, continua a puntare su Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina. Vlahovic, ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Necessario un attaccante Laha bisogno di un attaccante, non è bastato il colpo Kean lo scorso agosto, non ha soddisfatto pienamente Massimiliano Allegri. L’Azzurro ha avuto un minutaggio minore rispetto a quello che si potesse pensare alla vigilia, al punto che, nonostante le grandi assenze in avanti contro il Chelsea, gli è stato preferito Federico Bernardeschi che di centravanti ha ben poco. Inoltre, lo stesso Morata non è certo di rimanere a Torino il prossimo anno: scadrà il prestito biennale e, se lavorrà tenerlo, dovrà versare 35 milioni nelle casse dell’Atletico Madrid per il riscatto.la, nonostante tutte le difficoltà del caso, continua a puntare su Dusan, attaccante della Fiorentina., ...

