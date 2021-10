Calciomercato Juventus, si tenta il colpo da 100 milioni! (Di martedì 5 ottobre 2021) Szczensy ha la massima fiducia da parte del suo allenatore, Allegri, nonostante l’inizio di stagione non entusiasmante. La Juventus pensa però a dei possibili nomi che potrebbero sostituirlo. Il contratto del polacco, da più di 7 milioni a stagione, scadrà nel 2024. Oblak, portiere dell’Atletico Madrid, secondo fonti spagnole, potrebbe essere un nome interessante per difendere la porta bianconera. Oblak, Atletico Madrid, Calciomercato Il suo contratto è in scadenza tra un anno e mezzo e non sono stati fatti passi avanti sul rinnovo. Così le voci di un possibile addio si fanno insistenti. Secondo fichajes.net, sito spagnolo, sarebbe proprio la Juventus la squadra interessata al giocatore sloveno insieme al Manchester United. L’Atletico Madrid non intende minimamente rinunciare a Oblak. La sua clausola risolutiva è fissata a 100 ... Leggi su rompipallone (Di martedì 5 ottobre 2021) Szczensy ha la massima fiducia da parte del suo allenatore, Allegri, nonostante l’inizio di stagione non entusiasmante. Lapensa però a dei possibili nomi che potrebbero sostituirlo. Il contratto del polacco, da più di 7 milioni a stagione, scadrà nel 2024. Oblak, portiere dell’Atletico Madrid, secondo fonti spagnole, potrebbe essere un nome interessante per difendere la porta bianconera. Oblak, Atletico Madrid,Il suo contratto è in scadenza tra un anno e mezzo e non sono stati fatti passi avanti sul rinnovo. Così le voci di un possibile addio si fanno insistenti. Secondo fichajes.net, sito spagnolo, sarebbe proprio lala squadra interessata al giocatore sloveno insieme al Manchester United. L’Atletico Madrid non intende minimamente rinunciare a Oblak. La sua clausola risolutiva è fissata a 100 ...

