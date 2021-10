Calcio | Nations League Luis Enrique ' Italia tra le più forti al mondo'

(Di martedì 5 ottobre 2021) "Per me quello degli azzurri è il miglior stile di gioco", dice il ct della Spagna MILANO - "Per me è un piacere immenso tornare in, amo tutto di questo paese. Spagna esi assomigliano, ...

... ' La lista dei convocati è la solita, sono i 23 giocatori più pronti per affrontare questaLeague, il tempo mi dirà se ho ragione. Credo di conoscere ilmolto meglio di voi e ho più ...Per me quello dell'Italia è il miglior stile di gioco, per come vedo io il. Adesso l'Italia è una delle squadre più forti d'Europa e del mondo". . pia/ari/red 05 - Ott - 21 18:19 5 ottobre ...Alla vigilia della semifinale di Nations League contro l'Italia, Luis Enrique ha analizzato la Nazionale di Roberto Mancini: "Per me è.Queste le parole del tecnico spagnolo alla vigilia di Italia-Spagna: "Un piacere immenso tornare in Italia, le due nazionali si assomigliano" ...