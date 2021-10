Calcio femminile, la Juventus sfida il Servette per l’esordio in Champions League: si vuol cambiare la storia (Di martedì 5 ottobre 2021) La voglia di cambiare la storia. La Juventus sarà protagonista domani a Ginevra (ore 18.45) nel primo match del Gruppo A della Champions League di Calcio femminile. L’obiettivo è chiaro: centrare tre punti e trovare una propria identità in Europa. La compagine bianconera, dopo aver vinto quattro scudetti di fila, ha voglia di cambiare lo spartito dal momento che nelle tre edizioni precedenti di Champions è stata eliminata ai sedicesimi di finale. Da quest’anno la formula è diversa e la Juve per essere parte della fase a gironi ha sconfitto Kamenica Sasa (12-0) e St. Pölten (4-1) al primo turno, per poi affrontare e sconfiggere il Vllaznia. Il sorteggio ha riservato alla formazione allenata da Joe Montemurro Servette, ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021) La voglia dila. Lasarà protagonista domani a Ginevra (ore 18.45) nel primo match del Gruppo A delladi. L’obiettivo è chiaro: centrare tre punti e trovare una propria identità in Europa. La compagine bianconera, dopo aver vinto quattro scudetti di fila, ha voglia dilo spartito dal momento che nelle tre edizioni precedenti diè stata eliminata ai sedicesimi di finale. Da quest’anno la formula è diversa e la Juve per essere parte della fase a gironi ha sconfitto Kamenica Sasa (12-0) e St. Pölten (4-1) al primo turno, per poi affrontare e sconfiggere il Vllaznia. Il sorteggio ha riservato alla formazione allenata da Joe Montemurro, ...

