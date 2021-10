Calcio femminile | Champions League | debutto vincente nella fase a gironi per Lione | Barcellona e Hoffenheim

Leggi su oasport

(Di martedì 5 ottobre 2021) Si è aperta quest’oggi la prima giornata delladella2021-2022 di, ventunesima edizione della massima competizione continentale per club. Martedì riservato ai primi incontri deiC e D, mentre domani sarà il turno dei gruppi A (in cui è presente la Juventus) e B. Buona la prima per le campionesse in carica del, che hanno superato agevolmente in casa l’Arsenal per 4-1 con i gol di Caldentey, Putellas, Oshoala e Martens. Inutile per le inglesi la rete di Leonhardsen-Maanum. Vittoria schiacciante sempre nel girone C per l’, che si è imposto per 5-0 sulle campionesse danesi del Koge grazie alle marcature di Naschenweng, Billa, Buhler e De Caigny ...