Calcio femminile, Champions League: debutto vincente nella fase a gironi per Lione, Barcellona e Hoffenheim (Di martedì 5 ottobre 2021) Si è aperta quest’oggi la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2021-2022 di Calcio femminile, ventunesima edizione della massima competizione continentale per club. Martedì riservato ai primi incontri dei gironi C e D, mentre domani sarà il turno dei gruppi A (in cui è presente la Juventus) e B. Buona la prima per le campionesse in carica del Barcellona, che hanno superato agevolmente in casa l’Arsenal per 4-1 con i gol di Caldentey, Putellas, Oshoala e Martens. Inutile per le inglesi la rete di Leonhardsen-Maanum. Vittoria schiacciante sempre nel girone C per l’Hoffenheim, che si è imposto per 5-0 sulle campionesse danesi del Koge grazie alle marcature di Naschenweng, Billa, Buhler e De Caigny ... Leggi su oasport (Di martedì 5 ottobre 2021) Si è aperta quest’oggi la prima giornata delladella2021-2022 di, ventunesima edizione della massima competizione continentale per club. Martedì riservato ai primi incontri deiC e D, mentre domani sarà il turno dei gruppi A (in cui è presente la Juventus) e B. Buona la prima per le campionesse in carica del, che hanno superato agevolmente in casa l’Arsenal per 4-1 con i gol di Caldentey, Putellas, Oshoala e Martens. Inutile per le inglesi la rete di Leonhardsen-Maanum. Vittoria schiacciante sempre nel girone C per l’, che si è imposto per 5-0 sulle campionesse danesi del Koge grazie alle marcature di Naschenweng, Billa, Buhler e De Caigny ...

