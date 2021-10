Calabria, positivi al Covid non rispettano la quarantena. Un'anziana 78enne alle Poste con il virus (Di martedì 5 ottobre 2021) Denunciate sette persone, di cui due minorenni, a San Luca, in provincia di Reggio Calabria, per violazione dell'obbligo di quarantena. Tra tutti, una signora anziana di 78 anni, nonostante avesse ... Leggi su leggo (Di martedì 5 ottobre 2021) Denunciate sette persone, di cui due minorenni, a San Luca, in provincia di Reggio, per violazione dell'obbligo di. Tra tutti, una signoradi 78 anni, nonostante avesse ...

Advertising

reggiotv : In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.203.033 (+1.528). Le persone risultate positive… - infoitinterno : Coronavirus: oggi in Calabria 72 nuovi positivi e due decessi - ilcirotano : Coronavirus: 207 casi attivi nel crotonese. 72 nuovi positivi in Calabria, Bollettino del 4 ottobre -… - 8e30it : Coronavirus, in Calabria +72 nuovi positivi - wesud_news : Coronavirus, 72 nuovi casi oggi in Calabria: 13 i positivi nel Crotonese -