Calabria, Lucano fuori dal consiglio. Cosenza al ballottaggio (Di martedì 5 ottobre 2021) Quasi 10mila calabresi hanno scritto il suo nome sulla scheda. È uno dei candidati consiglieri più votati in regione ma la lista delude: 18mila preferenze, ne servivano altre 12mila per il quorum. L'autunno caldo di Mimmo Lucano riserva una nuova amarezza. Un'altra Calabria è im-possibile. La lista va al di sotto delle previsioni della vigilia. Mentre la destra stravince con il 54,4% – e si riconferma con Roberto Occhiuto – malgrado negli ultimi venti mesi abbia fatto poco o nulla … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2021 | Calabria, Occhiuto: 'Felice per l'elezione'. Oltre 9mila voti a Lucano ma non entra in Consiglio. L… - matteosalvinimi : Dopo la condanna di Lucano per sfruttamento dell’immigrazione clandestina, gli sbarchi in Calabria proseguono e del… - VittorioSgarbi : Mattarella batti un colpo. La condanna a 13 anni di Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, è la più eclatante ingiustiz… - TelemiaLaTv : Mimmo Lucano fuori dal consiglio regionale in Calabria: non bastano quasi 10mila preferenze - AndreaMarano11 : RT @CaressaGiovanni: #MimmoLucano non è stato eletto al consiglio regionale della #Calabria -