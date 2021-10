Calabria elezioni regionali 2021 bocciati tutti i candidati crotonesi di ogni schieramento. Penalizzante la legge elettorale regionale (Di martedì 5 ottobre 2021) Crotone non avrà per la prima volta alcun rappresentante nel prossimo consiglio regionale. Nessun candidato di ogni schieramento ha raccolto i voti sufficienti per essere eletto e sedere sugli scranni della sede regionale “Jole Santelli”. La legge elettorale che raggruppa le Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia nell’area Calabria centro, già in essere la passata elezione, penalizzerà sempre i candidati crotonesi a beneficio dei candidati catanzaresi. Non ce l’hanno fatta: Annagiulia Caiazza (Pd)- Caterina Villirillo (PSI)- Sisca Alessia (Europa Verde) – Mimma Scida (Tesoro Calabria)- Salvatore Gaetano (FI)- Ottavio Tesoriere (Forza Azzurri) – Flora Sculco (UDC)- Luigi Borrelli (De ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 5 ottobre 2021) Crotone non avrà per la prima volta alcun rappresentante nel prossimo consiglio. Nessun candidato diha raccolto i voti sufficienti per essere eletto e sedere sugli scranni della sede“Jole Santelli”. Lache raggruppa le Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia nell’areacentro, già in essere la passata elezione, penalizzerà sempre ia beneficio deicatanzaresi. Non ce l’hanno fatta: Annagiulia Caiazza (Pd)- Caterina Villirillo (PSI)- Sisca Alessia (Europa Verde) – Mimma Scida (Tesoro)- Salvatore Gaetano (FI)- Ottavio Tesoriere (Forza Azzurri) – Flora Sculco (UDC)- Luigi Borrelli (De ...

