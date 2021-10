Cade il governo in Romania | premier liberale sfiduciato

Advertising

Il governo romeno del primo ministro liberale Florin Citu è caduto oggi in seguito ad un voto di sfiducia. 281 parlamentari si sono espressi per la sfiducia

Ultime Notizie dalla rete : Cade governo

ANSA Nuova Europa

Ilromeno del primo ministro liberale Florin Citu è caduto oggi in seguito ad un voto di sfiducia. 281 parlamentari si sono espressi per la sfiducia, mentre gli alleati del primo ministro hanno ...L'esponente liberal - democratico, espressione di undi centrodestra, si è trovato contro l'opposizione sostenuta dagli ex alleati socialdemocratici del Psd che sono riusciti a far cadere l'...Il governo romeno del primo ministro liberale Florin Citu è caduto oggi in seguito ad un voto di sfiducia. 281 parlamentari si sono espressi per la sfiducia, mentre gli alleati del primo ministro hann ...Il Parlamento romeno approva la sfiducia contro Il governo guidato dal liberaldemocratico Emil Boc View on euronews ...