Buti contro Buti a Buti nel pisano, la neo sindaca: “Per tutti sono Arianna” (Di martedì 5 ottobre 2021) A Buti, paese di 5.700 anime in provincia di Pisa, ancor prima dello spoglio, regnava già una certezza: la nuova sindaca si sarebbe chiamata Buti. A contendersi la poltrona di primo cittadino due donne dallo stesso cognome: la candidata di centrosinistra Arianna Buti (lista Insieme per Buti) e quella di centrodestra Monia Buti (lista Buti al centro). La prima ha avuto la meglio incassando il 67,15% delle preferenze (1.666 voti) contro il 32,85% raggiunto dalla sua omonima (815 voti). Nessuna parentela tra le due sfidanti, chiarisce ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 5 ottobre 2021) A, paese di 5.700 anime in provincia di Pisa, ancor prima dello spoglio, regnava già una certezza: la nuovasi sarebbe chiamata. A contendersi la poltrona di primo cittadino due donne dallo stesso cognome: la candidata di centrosinistra(lista Insieme per) e quella di centrodestra Monia(listaal centro). La prima ha avuto la meglio incassando il 67,15% delle preferenze (1.666 voti)il 32,85% raggiunto dalla sua omonima (815 voti). Nessuna parentela tra le due sfidanti, chiarisce ...

italiaserait : Buti contro Buti a Buti nel pisano, la neo sindaca: “Per tutti sono Arianna” - fisco24_info : Buti contro Buti a Buti nel pisano, la neo sindaca: 'Per tutti sono Arianna': Ha avuto la meglio sulla sfidante di… - Gianma__90 : @you_trend @welikeduel un butese che vota Buti a Buti contro un’altra Buti non può non andare SocialTop10?? - MLvanAalderen : #Buti. Arianna Buti (Insieme per Buti, centrosinistra) vince la sfida a Buti contro Monia Buti (Buti al centro, civ… - coriolano2011 : RT @youtgnet: A Buti con la lista 'Insieme per Buti' vince Buti contro Buti (con la lista 'Buti al centro') #amministrative2021 #amministr… -