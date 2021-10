Busquets | «Ci siamo guadagnati un posto tra le prime quattro»

(Di martedì 5 ottobre 2021) “È sempre importante lottare e competere per i titoli. E questa è un’opportunità che cifacendo un buon lavoro nella prima fase. Quimeritatamente tra lesquadre. C’è ambizione ma davanti abbiamo una squadra molto forte”. Così Sergio, difensore della Spagna, alla vigilia della semifinale di Nations League contro l’Italia. “Le critiche? Sappiamo cos’è il calcio nel nostro Paese, i selezionatori ci sono, i programmi, i giornali… e sappiamo cosa succede. Alla fine quando arrivano le partite abbiamo sempre il supporto e quando la palla inizia a rotolare tutto va in disparte”, ha aggiunto.

Vedremo dunque quello che succederà sul terreno di gioco, maancora alla vigilia della ... In mezzo al campo c'è sempre Sergioa fare da perno; con lui quasi certa la presenza di Koke, ...più concreti in attacco. Ma i maestri sono meno lontani e la semifinale di domani può essere ... Nel 4 - 3 - 3 di Luis Enrique due posti sembrano sicuri:al centro e Koke a destra. A ...ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO @LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Alla vigilia della sfida tra Italia e Spagna, valevole per la semifinale della final fou ...Sergio Busquets ammette che l'Italia "meritava di vincere" UEFA EURO 2020 ed è "un onore" affrontarli nella Nations League, ma questa volta la Spagna vuole la vittoria.